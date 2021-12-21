القوات المغربية تعلن تفكيك 150 شبكة للهجرة غير الشرعية

العالم - المغرب

وحسب بيان نشرته المديرية العامة للأمن الوطني المغربي عبر حسابها بموقع تويتر، أكدت أنها فككت 50 شبكة نشطة في مجال الهجرة غير الشرعية، وأوقفت أكثر من 12 ألف شخص ممن كانوا ينوون الهجرة غير الشرعية خلال عام 2021.

تأكيدات المديرية العامة للأمن الوطني المغربي جاءت في بيان أصدرته، معلنة خلاله حصيلة عملها السنوي للعام 2021.

وقال البيان: "مصالح الأمن الوطني تمكنت من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية".

ولفتت إلى أن "الأمن تمكن أيضا من حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية".

يشار إلى أن المغرب تعتبر إحدى المحطات الهامة فيما يتعلق بمحاربة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وقد استخدمت السلطات المغربية تلك الورقة في أزمتها الأخيرة مع إسبانيا بسبب زعيم البوليساري إبراهيم غالي.

وتعتبر كل من مدينتي سبتة ومليلة المتنازع عليهما، والخاضعتين للسيادة المغربية، أهم النقاط التي يحاول المهاجرون غير الشرعيون الوصول إليهما.