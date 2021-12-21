الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

التلفزيون السوري: بدء أعمال الاجتماع الدوري الـ 17 لمحادثات إطار صيغة أستانا حول سورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان بمشاركة الدول الضامنة

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. كشف حقيقة المبادرة الانتخابية التي ستعلنها ستيفاني وليامز

مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا يتحدث عن الجولة ال17 من محادثات أستانا

مسؤول اسرائيلي سابق يعترف بمشاركة كيانه في جريمة اغتيال الشهيد سليماني

هيئة الطيران اليمنية تؤكد خروج مطار صنعاء عن الجاهزية اثر الغارات العدائية

أوغلو: قد ندير مع قطر 5 مطارات في أفغانستان

القاهرة ترفض تعليق واشنطن على أحكام قضائها