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مراسلة العالم: غارات طيران العدوان الأمريكي السعودي على مطار صنعاء الدولي أدت ايضا الى تدمير مركز الحجر الصحي

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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