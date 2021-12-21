بري:لا توجد ايّ شائبة في العلاقة مع ميقاتي ولست على علم بأي صفقة على الاطلاق

العالم-لبنان

وعما روّج عن صفقة، لفت بري الى انه لست على علم بأي صفقة على الاطلاق، وكذلك ميقاتي الذي كان شديد الاستياء ممّا حُكي عن صفقة.

و في حديث صحافي ردا على سؤال عمّن يقف خلف الترويج لوجود صفقة، اعتبر بري أنه من الواضح ان هناك من يلعب لعبة خبيثة وكريهة، ويسخّر مواقع التواصل وغرفا سوداء لبث الشائعات ورمي الاساءات.

وفي جانب آخر اكد بري ننا مع اي قرار يصدر عن المجلس الدستوري في ما خص الطعن المقدم امامه، فإن جاء هذا القرار بقبول الطعن، فأهلا وسهلا، وسنلتزم به، وإن جاء القرار بعدم قبول الطعن ايضا اهلا وسهلا، وسنلتزم به.