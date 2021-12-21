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الناطق الرسمي لأنصار الله يعزي القيادة والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو

الناطق الرسمي لأنصار الله يعزي القيادة والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

عزى رئيس الوفد الوطني الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، القيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو.

العالم - اليمن

وقال عبدالسلام في تغريده على "تويتر" اليوم: "تعازينا الخالصة إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني العزيز وإلى أسرة السفير الإيراني لدى اليمن المغفور له حسن ايرلو تغمده الله بواسع الرحمة."

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة اليوم استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن (حسن ايرلو) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال خطيب زادة إن الشهيد حسن إيرلو ، الذي كان يعاني من اعراض بسبب القصف الكيمياوي الذي تعرض له اثناء الحرب المفروضة على ايران، أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته ، وبسبب التعاون المتأخر لبعض الدول ، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية ورغم كل الاجراءات العلاجية لتحسين استهشد صباح اليوم الثلاثاء .

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