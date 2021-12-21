الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الناطق باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبدالسلام يعزي إيران قيادة وشعبا وأسرة السفير الإيراني لدى اليمن الفقيد (حسن ايرلو) بمناسبة استشهاده

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دمشق: تركيا لم تف بوعودها لروسيا حول تسوية الازمة في سوريا

مناورات الرسول الأعظم.. طائرات مسيرة هجومية تدمر أهداف بحرية وبرية ثابتة ومتحركة

نائب وزير الخارجية اليمني يعزي طهران باستشهاد السفير الايراني لدى اليمن

السفير حسن ايرلو شهيد حرب الدفاع المقدس والدبلوماسية

السفير الايراني ووزير النقل العراقي يستعرضان مشروع سكة حديد شلمجة-البصرة

الناطق الرسمي لأنصار الله يعزي القيادة والشعب الإيراني باستشهاد السفير حسن ايرلو