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نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي مؤبنا السفير الإيراني الشهيد (حسن ايرلو): لقد فقدنا صديقا رائعا كان مثالا للدبلوماسي الناجح والمتميز

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

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