طائرات مسيرة هجومية تدمر أهداف بحرية وبرية ثابتة ومتحركة

العالم - ايران

وبدأ اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم المشتركة 17 لحرس الثورة الإسلامية بحضور قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء غلام علي رشيد والقائد العام لقوات حرس الثورة اللواء حسين سلامي ومجموعة من قادة وخبراء هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وخلال هذه المناورات، نجحت الطائرات المسيرة الهجومية في ضرب وتدمير أهداف برية وبحرية ثابتة ومتحركة، والتي تم رسمها وفق سيناريوهات معقدة.

كما جرى دعم جوي من قبل طائرات مروحيات هجومية أطلقت بدقة على الأهداف.

وفي اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم المشتركة 17 لحرس الثورة الإسلامية نُفذ عمليات الدفاع عن الشواطىء وعمليات دفاع ثابتة ومتحركة لمواجهة أي انزال.

وأعلن مساعد قائد حرس الثورة لشؤون العمليات والمتحدث باسم مناورات الرسول الأعظم 17، يوم أمس الاثنين، بدء مناورات الرسول الأعظم 17، وقال، ان هذه المناورات تنفذ من أجل رفع مستوى الجاهزية القتالية لحرس الثورة وتستند إلى محاكاة واحدة من أكثر الخطط الهجومية تقدما في الحروب المركبة والمتشابكة بين الحروب التقليدية وشبه التقليدية والناعمة.

وأضاف: خلال هذا المناورات، ستنفذ القوات البحرية والجو فضاء لحرس الثورة والوحدة السيبرانية الإلكترونية في المنطقة الساحلية لمحافظة هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان، عمليات هجومية ونفوذ على المستوى الاستراتيجي لتدمير قواعد انطلاق هجوم العدو المفترض.

وتابع المتحدث باسم المناورات: ان منظمة التعبئة ستوفر أيضا القوى البشرية للتعبئة البحرية والقتال البري. وفي هذه المناورات أيضاً، سيتم استخدام بعض الأنظمة والأسلحة التي تم تسليمها حديثاً إلى القوات، بما يتناسب مع تكتيكات المناورات.

وأردف: إن رسالة هذه المناورات هي الدفاع عن الأمن القومي وحمايته والسلام والصداقة والاستقرار لجيراننا. منطقنا الدفاعي هو الأمن والقوة والردع النشط في منطقة الخليج الفارسي.