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رويترز عن مصادر روسية: غواصة روسية أطلقت بنجاح صاروخ كروز من بحر اليابان على هدف يبعد أكثر من ألف كيلومتر بمنطقة تدريب على البر الروسي

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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