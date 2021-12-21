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نائب وزير الخارجية اليمني يعزي طهران باستشهاد السفير الايراني لدى اليمن

نائب وزير الخارجية اليمني يعزي طهران باستشهاد السفير الايراني لدى اليمن
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

عزى نائب وزير الخارجية اليمني الجمهورية الإسلامية الايرانية قيادة وشعبا باستشهاد السفير حسن إيرلو.

العالم - اليمن

وقال نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي مؤبنا السفير الإيراني الشهيد (حسن ايرلو): لقد فقدنا صديقا رائعا كان مثالا للدبلوماسي الناجح والمتميز، كما نعزي اسرته.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة اليوم استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن (حسن ايرلو) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال خطيب زادة إن الشهيد حسن إيرلو ، الذي كان يعاني من اعراض بسبب القصف الكيمياوي الذي تعرض له اثناء الحرب المفروضة على ايران، أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته ، وبسبب التعاون المتأخر لبعض الدول ، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية ورغم كل الاجراءات العلاجية لتحسين استهشد صباح اليوم الثلاثاء .

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