الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

دمشق: تركيا لم تف بوعودها لروسيا حول تسوية الازمة في سوريا

دمشق: تركيا لم تف بوعودها لروسيا حول تسوية الازمة في سوريا
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

حمل أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية السوري، الجانب التركي المسؤولية عن بطء التقدم في عملية تسوية الأزمة في سوريا.

العالم-سوريا

وفي تصريح للصحفيين، قال سوسان، الذي يرأس الوفد السوري في الجولة الـ17 لمحادثات بـ"صيغة أستانا" حول سوريا، والتي انعقدت في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان اليوم الثلاثاء: "كان يمكن أن نحصل على نتائج بناءة أكثر لو أوفى نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان بالالتزامات التي قطعها على نفسه للجانب الروسي".

من جانبه، ذكر المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن موسكو على اتصال وثيق مع أنقرة بشأن الوضع في شمال سوريا.

وأضاف: "لم يف الجانب التركي بكل الالتزامات، لكننا نرى لديهم رغبة حثيثة في المساعدة في عملية (التسوية)"، مؤكدا وجود مقدمات لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين تركيا وروسيا.

تصنيف :

روابط ذات صلة

لافرنتييف: تزايد نشاط الإرهابيين في سوريا مثير للقلق

انطلاق اجتماع "أستانا 17" حول سوريا في العاصمة الكازاخية.. وهذه أهم النقاط الواردة في جدول أعماله

مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا يتحدث عن الجولة ال17 من محادثات أستانا

الوفد الوطني السوري يصل نور سلطان للمشاركة باجتماع أستانا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.."إسرائيل" تعترف بدورها في اغتيال الشهيد سليماني

بعد جهد استخباري دقيق.. الحشد الشعبي يطيح بـ5 من تجار ومروجي المخدرات شرق بغداد (صور)

الكويت... مجلس الوزراء يقر إجراءات جديدة بخصوص كورونا

حبس الناشط المصري علاء عبد الفتاح 5 سنوات

مناورات الرسول الأعظم.. صواريخ باليستية تضرب أهداف ثابتة ومتحركة للعدو الافتراضي

كوريا الجنوبية: الجيش الكوري الشمالي بدأ تدريبات شتوية