شاهد.. ماذا يعني اعتراف الكيان الصهيوني تورطه في اغتيال الشهيد سليماني؟

العالم - خاص العالم

وأكد محمدي خلال اتصال هاتفي مع قناة العالم أن الكيان الصهيوني نفذت سياسة الإغتيال بشكل مستمر منذ احتلال فلسطين وأن هذا الكيان يحتاج اليوم ليبرز نفسه قوياً أمام التطورات خصوصا أمام المناورات الإيرانية خلال الايام الأخيرة التي تثبت معادلة الردع بشكل واضح.

وشدد محمدي على أن قادة الكيان الصهيوني يشعرون بالخوف بشكل عميق ازاء الرد الإيراني المدمر.

وقال رئيس هيئة الاستخبارات السابق بالجيش الاحتلال الإسرائيلي، تامير هايمان، امس الاثنين، إن تل أبيب شاركت في اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني الشهيد قاسم سليماني، مطلع عام 2020، في العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف هايمان، خلال مقابلة مع مجلة "مابات مالام" العبرية، أن "جهاز الموساد الإسرائيلي لعب دورًا في اغتيال سليماني"، دون توضيح ذلك الدور.

وكان الجيش الأمريكي اغتال الشهيد سليماني باعتداء صاروخي قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون الثاني 2020، ولم يسبق لإسرائيل أن أعلنت عن دور لها في هذه العملية، وأعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، انه أصدر قرار الهجوم.

وبعد أيام، ردت إيران على العدوان باطلاق أكثر من 10 صواريخ على قاعدة عين الاسد التي كانت تحتلها القوات الأميركية.