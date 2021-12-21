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لقاء 3 مرشحين للرئاسة لبحث مصير الانتخابات في ليبيا

لقاء 3 مرشحين للرئاسة لبحث مصير الانتخابات في ليبيا
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

التقى 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية وهم نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وخليفة حفتر.

العالم - ليبيا

وقالت المصادر لـ "سبوتنيك" مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن لقاء باشاغا- معيتيق- حفتر يأتي في إطار التنسيق بينهم بشأن العملية السياسية ومصير الانتخابات الليبية.

وأضافت أن اللقاء يهدف أيضا إلى إنهاء القطيعة بين مصراته (غرب) والمنطقة الشرقية، حيث يشارك بعض المرشحين من مناطق أخرى أيضا.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

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