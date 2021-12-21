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"أستانا 17".. ايران وروسيا تبحثان تنسيق المواقف إزاء الوضع في سوريا

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

التقى الوفدان الايراني والروسي إلى الاجتماع الدوري السابع عشر للمحادثات في إطار صيغة أستانا حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

العالم-سوريا

وأفادت سانا بأن "الوفد الروسي إلى الاجتماع الدوري السابع عشر للمحادثات في إطار صيغة أستانا حول سوريا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرينتيف التقى اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي".

وأضافت: "تناول اللقاء تنسيق مواقف الوفدين إزاء الوضع في سوريا وبحث النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع".

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح اليوم أعمال الاجتماع الدوري السابع عشر للمحادثات في إطار صيغة أستانا حول سوريا والذي يستمر يومين.

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