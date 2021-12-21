شاهد.. مسؤول يمني: الشهيد ايرلو بذل كل جهده لتخفيف معاناة الشعب اليمني

العالم - خاص العالم

وأضاف تيسير خلال اتصال هاتفي مع قناة العالم بمناسبة استشهاد السفير الإيراني في اليمن بسبب اصابته بفيروس كورونا أن الشهيد قدم نموذجاً كاملاً من الدبلوماسية الإيرانية التي يعتز اليمن بها وهي دبلوماسية لا تسعى لا من قريب لا من بعيد للتدخل في شؤون اي بلد.

وتابع تيسير أننا نقدر تقديراً عالياً هذه الجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه اليمن منذ اليوم الأول للعدوان السعودي على اليمن مشيراً الى أن العلاقة بين ايران واليمن هي علاقة تاريخية وعميقة.

واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة صباح اليوم الثلاثاء عن استشهاد سفير إيران في اليمن متاثرا باصابته بمرض كورونا .

وقال خطيب زادة إن الشهيد حسن إيرلو ، الذي كان يعاني من اعراض بسبب القصف الكيمياوي الذي تعرض له اثناء الحرب المفروضة على ايران، أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته ، وبسبب التعاون المتأخر لبعض الدول ، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية ورغم كل الاجراءات العلاجية لتحسين استهشد صباح اليوم الثلاثاء .