أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

ايران ...

- قيادة خاتم الأنبياء لحرس الثورة .. نحن على أهبة الإستعداد للقضاء على أي معتد

وطن امروز ..

- آن أوان إزاحة الستار عن قدراتنا الدفاعية الرادعة الجديدة

سياست روز ..

- إنعكاسات إقليمية ودولية واسعة للإنذار الخطير الذي وجهته قيادة خاتم الأنبياء للكيان الصهيوني

ابرار ..

- المتحدث بإسم الخارجية .. نسعى للتوصل لإتفاق جيد بأقصر وقت بمفاوضات فيينا

اطلاعات ..

- ضربات يمنية مدمرة بالصواريخ والمسيرات لأهداف إستراتيجية بمنطقتي جيزان وخميس مشيط بالسعودية

جوان ..

- تعليمات للجيش الصهيوني بإطلاق النار بشكل مباشر على الفلسطينيين في أية مظاهرات وإحتجاجات بالضفة الغربية

حمايت ..

- نبيل قاووق عضو اللجنة المركزية لحزب الله لبنان .. الكيان الصهيوني بات محاصرا بالصواريخ

رسالت ..

- مظاهرات حاشدة ضد الإنقلاب العسكري بالسودان مقابل المبنى الرئاسي بالخرطوم

خراسان ..

- الصين تؤكد إستعدادها لمواجهة أية تهديدات أمريكية بشأن تايوان بكل قوة

ابتكار ..

- سلاح الجو العراقي يستهدف مخبأ رئيسيا للـ"دواعش" بمنطقة السعدية شرق البلاد

آرمان ملي ..

- موسكو تنتقد واشنطن بشدة لعدم ردها على المقترحات الروسية بشأن الأمن بأوروبا والأوضاع بأوكرانيا

كيهان ..

- دخول عشرات الشاحنات الأمريكية التي تحمل معدات عسكرية للأراضي السورية قادمة من كردستان العراق

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

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سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في افتتاحيتها ( السيف المثلوم ).. امريكا فرضت اجراءات حظر جديدة على بلادنا في خضم مباحثات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي , ولم تكتف بذلك بل صادق مجلس الشيوخ على قانون يستهدف قدرات ايران الدفاعية في مجال المسيرات .. ( في الواقع لا تدل هذه المواقف الأمريكية التصعيدية على وجود أية رغبة أمريكية واقعية في العودة للإتفاق النووي ) وعلى عكس ما تدعيه ادارة بايدن, وقد يتساءل البعض عن عما يقف وراء مثل هذا الاصرار الامريكي على تصعيد الضغوط على ايران , وهنا لابد من القول ان هناك عدة عوامل محتملة الاول يرتبط برغبة واشنطن في اضعاف موقف ايران القوي في مفاوضات فيينا والعامل الاخر قد يرتبط بالتعتيم على الاوضاع الداخلية المزرية في امريكا نفسها في ظل وقوع المزيد من الجرائم العنصرية وللتعتيم على الجرائم الامريكية بافغانستان واليمن عبر اثارة قضايا مفبركة هنا وهناك في العالم وسط ضجيج اعلامي وسياسي . ان ايران استطاعت تجاوز تاثيرات كل اشكال الحظر والضغوط وواصلت طريق تقدمها بكل عزم وقوة , وتلويح امريكا بالحظر اليوم هو كمن يلوح مهددا بسيف مثلوم يعلوه الصدء .

خراسان ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( إلى أين سيتجه مصير الحكومة العراقية المقبلة ؟) .. ما زالت تداعيات الانتخابات البرلمانية ونتائجها في العراق تتفاعل وسط اجواء ترقب حول ما ستسفر عنه المشاورات والتحركات السياسية التي ترتبط بتشكيل حكومة جديدة والشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيلها وكيفية تقسيم الحقائب الوزارية، ( إن هناك عدة عوامل سيكون لها تأثيرها في هذا المسار من بينها موضوع خروج القوات الأمريكية وكذلك النتائج النهائية للإنتخابات ) والحقيقة هي ان قوى المقاومة العراقية والتي تضم احزاب وتنظيمات سياسية رئيسية ترفض بقاء اية قوات امريكية وخلف اية مسميات غير قتالية , كما ان مكونات كبرى من هذا التيار نفسه طرحت طعونا بنتائج الانتخابات وهي تنتظر اعلان النتائج النهائية بعد عملية اعادة لفرز محدود للاصوات لصناديق انتخابية .وبالطبع هناك عامل ثالث سيكون له بصماته على تركيبة ومسار الحكومة الجديدة ويتمثل في انتخاب الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الوزراء .

ايران ..

سلطت صحيفة ايران الضوء على الاجواء في الساحة السودانية وكتبت في تقريرها ( مواجهات دامية بين المتظاهرين والعسكر) .. تشهد العاصمة السودانية استمرار واتساع نطاق المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري بشكل خطير, وما حدث في الخرطوم مؤخرا من صدامات دامية بين المتظاهرين وقوى الامن مؤشر واضح على مدى تدهور الاوضاع .. ( إن الصدامات التي وقعت مقابل المبنى الرئاسي بالخرطوم بين المتظاهرين والشرطة أدت لإصابة مئتي شخص ومصرع متظاهر) وحذرت محافل سياسيةسودانية من احتمال تدوهور الاوضاع بشكل اكثر خطورة مع تصعيد قوى الامن لاجراءاتها القمعية واتساع دائرة الاحتجاجات التي تطالب باسقاط النظام وفي الوقت الذي تتحدث فيه الانباء عن تفجر معارك بدارفور ومناطق اخرى غير مستقرة في السودان.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها (التهديدات الصهيونية لإيران).. صعد الكيان الصهيوني من تهديداته ضد ايران في الآونة الاخيرة والى حد الحديث عن خريطة اهداف ووضع اللمسات الاخيرة لخطط هجومية وغير ذلك، (إن الكيان الصهيوني يطلق عقيرته بمثل هذه التهديدات وهو يعرف سلفا بأنه أضعف من أن يستطيع شن هجوم على إيران) وهذا ما اكده ايضا جنرالات في الكيان الصهيوني نفسه في ظل قدرات ايران الاستراتيجية على الردع وقدراتها وامكانياتها الدفاعية الهائلة التي جعلت امريكا نفسها تتفادى الانزلاق في مواجهات شاملة مع بلادنا بعد تلقيها العديد من الصفعات المذلة، ان الكيان الصهيوني يعرف جيدا بان اي عدوان على ايران قد يكلفه وجوده , ومن هنا قد ترتبط تهديداته بمحاولة التاثير على مفاوضات فيينا اما لافشالها املا في ايجاد تكتل دولي مقابل ايران او لاضعاف موقف بلادنا في هذه المفاوضات على الاقل . الا ان هذه الاحلام الصهيونية لن تتحقق ابدا , فزمام المبادرة في المفاوضات بيد ايران التي تحمل اوراقا قوية , كما ان موازين القوى الميدانية هي لصالح ايران التي لديها خارطة اهداف تغطي كل شبر بفلسطين المحتلة .

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان كتبت في تقريرها الذي يحمل عنوان (تعليمات صهيونية بإطلاق النار على الفلسطينيين بالضفة ).. الجيش الصهيوني اصدر تعليمات صريحة لجنوده بالضفة الغربية المحتلة باطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين الفلسطينيين، ( هذه التعليمات الصهيونية تؤكد بشكل خاص على إستهداف الفلسطينيين الذين يقذفون جنود الإحتلال بالحجارة) . ولم يصدر اي رد فعل من قبل السلطة الفلسطينية برام الله بعد الا ان محافل فلسطينية بالضفة وغزة وصفت هذه التعليمات بانها ضوء اخضر لتنفيذ اعدامات ميدانية بحق ابناء الشعب الفلسطيني وضوء اخضر للمستوطنين ايضا لتوسيع دائرة جرائمهم الوحشية وخاصة في القدس لتهويد المدينة عبر ترهيب سكان الاحياء الفلسطينية في القدس القديمة ولم تستبعد هذه هذه المحافل احتما اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة لن تكون الحجارة سلاحها بالضرورة انتفاضة تدعمها غزة وربما بصواريخ كالمطر .