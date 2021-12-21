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في مناورات الحرس الثوري...

مقاتلات "سوخوي 22" للحرس الثوري تقصف اهدافا ارضية في المناورات

مقاتلات
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

نفذت طائراتان مقاتلتان وقاذفتا قنابل من طراز "سوخوي 22" تابعتان للقوة الجوفضائية للحرس الثوري بقصف اهداف ارضية للعدو المفترض في مناورات "الرسول الاعظم (ص)" المشتركة الـ 17 لحرس الثورة الاسلامية الجارية جنوب البلاد.

العالم - ايران

وافاد مراسل وكالة "فارس" الموفد الى منطقة المناورات ان طائرتين مقاتلتين وقاذفتي قنابل من طراز "سوخوي 22" تابعتين للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قصفت بنجاح اهداف العدو المفترض بهدف تقديم الدعم الجوي للقوات المشاركة في مناورات "الرسول الاعظم (ص)" لحرس الثورة الاسلامية.

وفي هذه العمليات قامت المقاتلتان بقصف اهداف ارضية للعدو المفترض بواسطة قنابل "ياسين" بالغة الدقة.

وكانت مناورات "الرسول الاعظم (ص)" المشتركة الـ 17 للحرس الثوري قد انطلقت يوم امس الاثنين في مناطق محافظتي هرمزكان وبوشهر (جنوب) وجزء من محافظة خوزستان (جنوب غرب).

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