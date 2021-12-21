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ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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هشام شرف: كان للسفير حسن إيرلو بصمات في التفاعل مع مظلوميتنا ونقل صوتنا ومظلوميتنا ونشكره على خدماته وما قدمه دبلوماسيا لليمن
وزير الخارجية اليمني هشام شرف: نعزي إيران قيادة وشعبا في وفاة سفير الجمهورية الإسلامية لدى بلدنا ونشعر بالحزن العميق لرحيله
وزير الخارجية الإيراني يعزي بالسفير حسن ايرلو مؤكدا أنه كان خلال مهته الأخيرة في صنعاء مدافعا عن الشعب اليمني وصوتا لشرعيته ومظلوميته
رويترز عن مصادر روسية: غواصة روسية أطلقت بنجاح صاروخ كروز من بحر اليابان على هدف يبعد أكثر من ألف كيلومتر بمنطقة تدريب على البر الروسي
إعلام الأسرى الفلسطينيين: مصير الأسير البطل يوسف المبحوح منفذ عملية الثأر للأسيرات ما زال مجهولا ونحذر من خطر حقيقي على حياته
نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي مؤبنا السفير الإيراني الشهيد (حسن ايرلو): لقد فقدنا صديقا رائعا كان مثالا للدبلوماسي الناجح والمتميز
نائب وزير الخارجية لحكومة الانقاذ الوطني في اليمن حسين العزي يعزي إيران قيادة وشعبا وأسرة السفير الإيراني (حسن ايرلو) بمناسبة استشهاده
علي تيسير: السفير ايرلو كان امتدادا للسياسة الإيرانية المتزنة ولم يدخر جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر بين اليمنيين
وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية علي تيسير: كان السفير ايرلو يقدم ما بوسعه لمساعدة الشعب اليمني
الناطق باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبدالسلام يعزي إيران قيادة وشعبا وأسرة السفير الإيراني لدى اليمن الفقيد (حسن ايرلو) بمناسبة استشهاده
وزير الخارجية الإيراني يعزي بالسفير حسن ايرلو مؤكدا أنه كان خلال مهته الأخيرة في صنعاء مدافعا عن الشعب اليمني وصوتا لشرعيته ومظلوميته
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش
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