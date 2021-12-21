إيفانكا ترامب تنتقد الديمقراطيين لمحاولتهم "صرف النظر عن فشل إدارة بايدن"

العالم - الأميركيتان

وحسب "ديلي ميل" انتقدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي لمحاولتهم، بحسب بيان صدر عنها، صرف الانتباه عن "عدم كفاءة" إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

ويأتي رد إيفانكا على تقرير أصدره الكونغرس اعتبر فيه أن برنامج "صندوق طعام المزارعين" كان مضيعة للمال، وقدم طعاما فاسدا، واستخدمه دونالد ترامب لتحقيق مكاسب سياسية".

وأكدت: "لقد كان البرنامج ناجحا للغاية إذ أطعم عشرات الملايين من الجوعى، وأبقى المزارع الأمريكية الصغيرة واقفة على قدميها في أسوأ مراحل الجائحة".

ورأى التقرير أن البرنامج قدم "أرباحا غير متوقعة لموزعي المواد الغذائية غير المؤهلين الذين أهدروا أموال دافعي الضرائب".

وكان ترامب قد أطلق خلال السنة الأخيرة من حكمه، الصندوق لتوفير الطعام للعائلات استجابة لأزمة فيروس كورونا، ودعما للمزارعين في الولايات المتحدة، وكانت تشرف عليه ابنته إيفانكا.

وقدرت تكلفة البرنامج بين 4 و6 مليارات دولار، ويربط المزارعين في الولايات المتحدة ببنوك الطعام المحلية.

وقال متحدث باسم إيفانكا ترامب لموقع "DailyMail"، "إنه لأمر مؤسف، ولكن ليس من المستغرب أن نرى وسائل الإعلام تعمل جنبا إلى جنب مع الديمقراطيين في الكونغرس في جهد يائس وشفاف لصرف الانتباه عن عدم كفاءة الإدارة الحالية".