السفير مسجدي يلتقي رئيس كردستان العراق.. ماذا دار في اللقاء؟

العالم-العراق

وذكر بيان صادر عن رئاسة منطقة كردستان العراق، أنه "خلال اللقاء تم بحث العلاقات بين العراق وإقليم كردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطوير التعاون المشترك في شتى المجالات، وكذلك آخر الخطوات المتخذة في العملية السياسية في العراق والجهود المبذولة لتشكيل حكومة عراقية جديدة، والعلاقات بين أربيل وبغداد واستمرار الحوارات لحل الخلافات بينهما إضافة إلى مخاطر الإرهاب وهجمات داعش الأخيرة".

وأضاف البيان أن "الجانبين اتفقا على أهمية العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحسين العلاقات بين بلدانها على أساس الصداقة والمصالح المشتركة".

ووفقا للبيان فإن الجانبين "أكدا على تنمية العلاقات بين إقليم كردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية".