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شاهد.. هكذا يحتفل اهالي خرمشهر ليلة "يلدا" التراثية

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

تحتفل ايران والدول التي تشترك معها ثقافيا بأول ليلة من ليالي فصل الشتاء التي يطلق عليها بالفارسية "شب يلدا" وتتزامن مع الانقلاب الشتوي سنويا. وهذه الليلة هي الأطول في السنة الإيرانية، ويحتفي بها الايرانيون من خلال التزاور الأسري.

خطّ الإيرانيون تقويمهم السنوي على نبض الطبيعة، يبدؤون سنتهم الجديدة مع الربيع باحتفالات النوروز مرورا بطقوس احتفالية وعادات، وصولا الى الليلة الاطول في السنة والمعروفة في ايران شب يلدا حيث يبدأ الانقلاب الشتوي في الحادي والعشرين من ديسمبر.

وتعتبر ليلة يلدا ثاني أهم مناسبة تراثية تاريخية للإيرانيين بعد أعياد النوروز و تتميز بطقوسها المتنوعة وبأساليب إحيائها المختلفة.

تتوارث الاجيال الايرانية طقوس الاحتفالات بليلة يلدا التي تركز على اجتماع الاُسر والأحبة ويتصدرها كبار السن، تقديرا واحتراما، بقصص الخير والتفاؤل معتمدين على ديوان الشاعر حافظ الشيرازی.

هي ليله الوصال ، يسهر الإيرانيون منتظرين بزوغ الفجر بعد ليل طويل حالك الظلام، يلوحون لها بالرمان والبطيخ الأحمر ويغازلونها بالشعر كما قال الشاعر سعدي الشيرازي في غزله: النظر الى محياك كل صباح هو عيد نوروز وليلة فراقك حيث ما يكون هي ليلة يلدا.

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شاهد.. هكذا يحتفل اهالي خرمشهر ليلة "يلدا" التراثية

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