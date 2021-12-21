ماذا جرى خلال اللقاء بين الوفدين السوري والأممي في نور سلطان؟

العالم-سوريا

وذكرت سانا أن وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية أيمن سوسان عقد لقاء في نور سلطان اليوم الثلاثاء مع وفد الأمم المتحدة الذي يتمتع بصفة مراقب في عملية أستانا برئاسة نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا خولة مطر وذلك في إطار الاجتماع السابع عشر بصيغة أستانا حول سوريا.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في سوريا حيث شدد سوسان على أهمية أن تكون إحاطات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا موضوعية وحيادية وأن تصف الوقائع كما هي حفاظاً على مصداقية الأمم المتحدة لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الإرهاب الاقتصادي والإجراءات القسرية اللاشرعية وسرقة ثروات السوريين من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي هما السبب في معاناة السوريين.

ولفت سوسان إلى مواقف سوريا المبدئية حيال موضوع إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود كما أشار إلى استعداد سوريا للاستمرار في بذل كل الجهود لإنهاء معاناة المفقودين والمختطفين لدى التنظيمات الإرهابية موضحاً أن النظام التركي يضع العقبات أمام إنهاء هذه المأساة.

بدورها أكدت مطر تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الدولة السورية وما أبدته من تعاون مع المنظمات الدولية لوضع حد لمعاناة المختطفين.

وكان الوفد السوري عقد اجتماعاً مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف في إطار الاجتماع السابع عشر بصيغة أستانا الذي انطلقت أعماله في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح اليوم.

ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين وفد الجمهورية العربية السورية ووفود الدول الثلاث الضامنة ووفود بصفة مراقب من لبنان والأردن والعراق.

المصدر: سانا