شاهد .. من هو السفير الشهيد حسن إيرلو؟

العالم - ايران



متأثرا باصابته بفيروس كورونا، توفى السفير الايراني لدى اليمن حسن إيرلو بعد ان تم نقله الى ايران لتلقي العلاج.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة نعى الراحل ووصفه بالشهيد ياعتبرا انه كان مصابا بهجوم كيمياوي ايام الحرب المفروضة على ايران, وقال ان السفير حسن ايرلو اصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في صنعاء باليمن، وعاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول لنقله من صنعاء الى طهران، واشار الى انه على الرغم من الاجراءات الطبية واتباع جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية، الا انه فارق الحياة.



ولد السفير إيرلو في ري بجنوب طهران، وهو دبلوماسي وعمل منذ سنوات في وزارة الخارجية وخبير في الشؤون العربية. وتولى مسؤولية ملف اليمن في وزارة الخارجية الإيرانية بعد بدء العدوان على اليمن عام 2015، وكذلك عمل منسقا للمساعدات الإنسانية الإيرانية الى اليمن، والتنسيق مع الأمم المتحدةـ

وقبل توليه منصبه كسفير في صنعاء، كان نائب المساعد الخاص لوزير الخارجية الايراني لشؤون اليمن من عام الفين وخمسة عشر الى عام الفين وعشرين .



قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى هشام شرف، وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني ثم قدم أوراق اعتماده إلى مهدي مشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن.

وعزى الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، القيادة الإيرانية والشعب الإيراني وأسرة السفير الإيراني برحيله وكان عبد السلام قد صرح ان نقل السفير الايراني جرى لظروف صحية، بعد تفاهم ايراني سعودي عبر وساطة عراقية.

