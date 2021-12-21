شاهد.. فشل مشروع اسرائيلي عمره 74 عام

العالم - خاص بالعالم

وأشار وليد محمد علي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية الی قانون اسرائيلي يجيز لجنوده اعدام أي فلسطيني يقوم بالقاء حجر عليهم، قائلاً:"هذا القانون كشف القناع عن وجه الصهاينة وأثبت انهم ينظروا الی الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948 انهم اعداء وليسوا جزءاً من المواطنين وبهذا سقط الكلام عن التعايش ودولة لكل المواطنين وحقوق العرب والمسلمين والمسيحيين كله انكشف زيفه.

وأوضح ان هذا يشكل مشكلة عميقة داخل الاراضي المحتلة تؤثر علی وعي المستوطن الاسرائيلي، فقد أوهموه عندما جاؤوا به الی فلسطين بأن السنوات تمر سريعاً والفلسطيني سيخضع لمفردات الكيان الصهيوني.

هذا وأصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي تعليمات جديدة تقضي بمنح الضوء الأخضر للجنود في مناطق الضفة الغربية بفتح النار على الشبان الفلسطينيين المتظاهرين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة خلال وبعد إلقائهم للحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان.