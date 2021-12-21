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انفوغرافیک.. استشهاد السفير الايراني في اليمن

انفوغرافیک.. استشهاد السفير الايراني في اليمن
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت الخارجية الايرانية اليوم الثلاثاء استشهاد السفير الايراني في اليمن حسن إيرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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