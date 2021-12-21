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سوريون يمنعون مرتزقة تركيا من الاستيلاء على منازلهم بريف الحسكة

سوريون يمنعون مرتزقة تركيا من الاستيلاء على منازلهم بريف الحسكة
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصدى أهالي قرية مختلة بريف الحسكة الشمالي، شمال شرقي سوريا، لمحاولة مسلحين موالين لتركيا من الاستيلاء على عدد من المنازل لتحويلها إلى مقرات وسجون لهم في القرية.

العالم-سوريا

وقالت مصادر محلية لوكالة "سانا"، إن "إرهابيي ما يسمى "السلطان مراد" و"فرقة الحمزة" المدعومين من النظام التركي داهموا قرية مختلة غرب مدينة رأس العين بالريف الشمالي وأطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاه الأهالي لترهيبهم وحاولوا الاستيلاء على عدد من المنازل لتحويلها إلى مقرات وسجون لهم".

وأضافت المصادر إن "الأهالي خرجوا إلى الشوارع وتصدوا لهؤلاء المرتزقة ورشقوهم بالحجارة وطردوهم من القرية وسط تصاعد الرفض الشعبي في عموم قرى الريف الشمالي المحتلة لممارسات الإرهابيين الإجرامية ومخططات النظام التركي الهادفة إلى دفع السكان إلى ترك منازلهم تمهيداً للاستيلاء عليها وإسكان عائلات الإرهابيين فيها".

وأقدمت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها أمس على هدم عدد من منازل الأهالي في قرية تل حلف غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة والملاصقة للشريط الحدودي مع تركيا وطردت أهلها منها بقوة السلاح واعتدت بالضرب على من حاول البقاء وتمسك بمنزله.

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