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بوتين: سأطلب من وزارة الدفاع إجراء تعديلات على خطط التدريبات العسكرية لعام 2022

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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