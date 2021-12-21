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تلكؤ أوروبي في مفاوضات فيينا

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع مفاوضات الغاء الحظر في فيينا وتغيير موقف وتلكؤ الدول الأوروبية أمام الموقف الإيراني الواضح في المفاوضات.

العالم - انقلاب الصورة

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-12-2021