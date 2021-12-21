خبير اسرائيلي يستعرض أسباب عجز كيانه عن مهاجمة ايران

العالم - الاحتلال

وأضاف "هناك تحديات استراتيجية أخرى تواجه "إسرائيل"؛ فعلى عكس العراق وسوريا، اللتين كانت لهما برامج تعتمد على مفاعلات نووية دمرتها "إسرائيل" في 1981 و2007، على التوالي، يعتمد البرنامج الإيراني على منشأتي تخصيب لا مركزيتين ومحميتين بدرجة عالية".

وبينما قامت فرنسا ببناء البنية التحتية النووية للعراق وتولت كوريا الشمالية تلك المهمة بالنسبة لسوريا، "فقد تمكنت إيران على مر السنين، بعد مساعدة أولية من العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان، من بناء برنامج يعتمد على معرفة العلماء النوويين الإيرانيين" بحسب سيترينوفيتش.

وأوضح المحلل الإسرائيلي أنه "حتى لو تم تدمير المواقع النووية الإيرانية، فإن المعرفة النووية المحلية ستمكن العلماء الإيرانيين من إعادة بناء البرنامج النووي بسرعة".

وخلافا للهجمات الإسرائيلية على البرنامجين النوويين العراقي والسوري، والتي لم ينتج عنها أي رد قوي، يحذر سيترينوفيتش من رد إيران وأصدقائها الإقليميين، بما في ذلك حزب الله اللبناني الذي "حسن قدراته بشكل كبير في السنوات الأخيرة" على أي هجوم يستهدفها.

وتابع "مبلغ الـ1.5 مليار دولار الممنوح لقوات الدفاع الإسرائيلية استعدادا لضربة عسكرية محتملة على إيران ما هو إلا بداية لتكاليف "إسرائيل"، لأن رد (محور المقاومة) سيكون له عواقب وخيمة على دولة إسرائيل".

وعلى عكس الهجمات الإسرائيلية السابقة على منشآت نووية، فإن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، كما يقول سيترينوفيتش، لا يتعلق فقط بالقدرة على ضرب المواقع شديدة التحصين واستيعاب رد إيراني لمرة واحدة.

ويرى سيترينوفيتش أن السياسيين الإسرائيليين يعولون على ضربة عسكرية من شأنها، على الأكثر، أن تؤخر برنامج إيران النووي، بدلا من تسريع تعزيز القوة النووية الإيرانية دون إشراف وقيود دولية، لكنه يقول إن هذا الهجوم المحتمل "سيضع "إسرائيل" أيضا في حرب صعبة للغاية".

وتعارض "إسرائيل" جهود القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، وهددت مرارا بشن عمل عسكري ضد عدوها اللدود إذا أخفقت الدبلوماسية في منعها من حيازة قنبلة نووية.

من جانبها، تقول إيران إن طموحاتها النووية سلمية، وتحذر من أنها سترد ردا "ساحقا" على أي تحرك إسرائيلي ضدها.

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