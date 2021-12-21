السفير الإيراني: الطريق إلى الأمن والصداقة في المنطقة لا يمر عبر لندن

العالم - ايران

تعليقا على بيان بريطانيا ومجلس تعاون دول الخليج الفارسي، كتب سفير الجمهورية الاسلامية اليارانية في لندن محسن بهاروند على صفحته في اينستغرام: من المؤسف أن بعض الدول العربية تتجاهل احضان إيران المفتوحة ودعوتها المحترمة للتفاوض والحوار وسياسة حسن الجوار، وتصدر بيانا في لندن ضد إيران الكبيرة والمقتدرة.

واضاف: الطريق إلى الأمن والصداقة والسعادة في المنطقة لا يمر عبر لندن بل عبر طهران بمشاركة جميع دول المنطقة.

واشار السفير الإيراني في لندن الى ان دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي وبريطانيا طلبوا من إيران انتهاز الفرصة الأخيرة واحياء الاتفاق النووي، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وعدم الانخراط في أنشطة تخريبية، وقال: إن إيران لديها نفس المطالب من هذه الدول وبريطانيا منذ سنوات.

وتابع بهاروند: في رأيي، يجب أن نجلس أولاً ونناقش الحقائق على الارض، من لديه أكبر تدخل غير مبرر ونشاط تدميري في منطقتنا، بالإضافة إلى هذا الطلب ، فإننا نمد يد الصداقة لجيراننا وندعوهم إلى الدخول في محادثات بناءة حتى تكون هذه التوقعات المشتركة واضحة وضمن إطار دبلوماسي واضح ويمكن حلها من خلال الجهود المشتركة والسلمية.

وتابع السفير الايراني في لندن: لكن يبدو أن السياسة وقدرة بعض الاشخاص هي فقط الهروب من التعامل الهادف والابتعاد عن الأصدقاء الحقيقيين والإخوة الدينيين وإصدار بيانات عامة وغامضة وغير دبلوماسية في ظل الانقسام والانتهازيين.