الصحة الايرانية: 2413 إصابة و43 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنین ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 2413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 175 ألفا و782 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 376 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2835 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 12 ألفا و695 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 43 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131.167 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 59 مليونا و269 ألفا و38 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 50 مليونا و651 ألفا و 228 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 4 ملايين و 361 ألفا و 551 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 114 مليونا و 281 ألفا و 817 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 40 مليونا و 981 ألفا و 684 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى عدم وجود أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، فيما توجد الحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 53 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 395 مدينة.