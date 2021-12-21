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تدمير الاهداف بقنابل "قائم" وصواريخ "الماس" في مناورات الحرس الثوري

تدمير الاهداف بقنابل
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

نفذت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية بنجاح هجمات على اهداف ثابتة ومتحركة برية وبحرية خلال مناورات الحرس الثوري الجارية في جنوب البلاد.

العالم - ايران

وافاد مراسل وكالة "فارس" الموفد الى منطقة المناورات انه استمرارا للمرحلة الرئيسية لمناورات "النبي الاعظم (ص)" الـ 17 المشتركة لحرس الثورة الاسلامية قامت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري باصابة اهداف ثابتة ومتحركة برية وبحرية بنجاح بواسطة الطائرات المسيرة الاستطلاعية والقتالية "مهاجر 6".

وفي هذه المرحلة من العمليات قامت الطائرات المسيرة "مهاجر 6" بتدمير الاهداف المحددة باطلاقها قنابل "قائم" الذكية وبالغة الدقة وكذلك صواريخ "الماس" الذكية.

وفي هذه المرحلة ايضا قامت الطائرات المسيرة "باور" التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري، التي انضمت اخيرا الى هذه القوة، بعمليات رصد لمنطقة المناورات.

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تدمير الاهداف بقنابل "قائم" وصواريخ "الماس" في مناورات الحرس الثوري

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