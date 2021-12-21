السفارة اليمنية تصدر بيان تعزية باستشهاد السفير الإيراني حسن إيرلو

العالم - إيران

وقالت السفارة في بيان: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة السفير والأخ العزيز حسن إيرلو بعد أن أبلى بلاء حسنا في تحسين العلاقات اليمنية الإيرانية وتطويرها".

وأضافت السفارة: "نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته وإلى القيادة والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية والبعثة الإيرانية في صنعاء سائلين الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان".

وكانت الخارجية الايرانية اعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، موضحة : إن الشهيد إيرلو، الذي كان أيضا من مصابي المخلفات الكيماوية خلال الحرب المفروضة على إيران، أصيب بفيروس كورونا خلال القيام بمهمته.

وأضافت: أنه وبسبب التعاون المتأخر من قبل بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في حالة غير مناسبة، وعلى الرغم من القيام بجميع خطوات العلاج لتحسين حالته، إلا أنه استشهد فجر اليوم.