هل سيبدأ عام 2022 بتصعيد فلسطيني لكسر الحصار على قطاع غزة؟

العالم - ضيف وحوار

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، أشار المصري الى أن محاولة العدو الصهيوني وأعوانه لتفريغ هذا الانتصار من مضمونه عبر تشديد الحصار على قطاع غزة ليفرض حالة الركود في الواقع الميداني، وهو الذي يدفع الأمور نحو هاوية الانفجار.

واستطرد المصري قائلا:" نحن عندما حذرنا العدو الصهيوني فاننا ندرك ما نقول، بمعنى أن العدو الصهيوني لا يمكن أن يأمن في غلاف غزة بأي حياة ما لم يعش الشعب الفلسطيني حياة آمنة كريمة بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى العدو أن يلتقط هذه الرسالة قبل فوات الأوان وعلى الوسطاء أن يتحركوا أيضا قبل فوات الأوان.

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