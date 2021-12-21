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هل سيبدأ عام 2022 بتصعيد فلسطيني لكسر الحصار على قطاع غزة؟

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم حركة حماس القيادي مشير المصري أن الحالة الراكدة التي يعيشها الفلسطينيون هي التي يمكن أن تدفع بالأمور نحو الهاوية باستمرار حالة الحصار وعدم تحريك الواقع الميداني بغزة باتجاه الأفضل وتعزيز مقاومات الصمود والثبات وتوفير الحياة الكريمة للفلسطينيين بعد أن حققت المقاومة الانتصار العسكري على العدو الصهيوني.

العالم - ضيف وحوار

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، أشار المصري الى أن محاولة العدو الصهيوني وأعوانه لتفريغ هذا الانتصار من مضمونه عبر تشديد الحصار على قطاع غزة ليفرض حالة الركود في الواقع الميداني، وهو الذي يدفع الأمور نحو هاوية الانفجار.

واستطرد المصري قائلا:" نحن عندما حذرنا العدو الصهيوني فاننا ندرك ما نقول، بمعنى أن العدو الصهيوني لا يمكن أن يأمن في غلاف غزة بأي حياة ما لم يعش الشعب الفلسطيني حياة آمنة كريمة بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى العدو أن يلتقط هذه الرسالة قبل فوات الأوان وعلى الوسطاء أن يتحركوا أيضا قبل فوات الأوان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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