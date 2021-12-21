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ما حقيقة الوساطة المصرية في قطاع غزة؟

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

قام وفد أمني مصري بزيارة رسمية الى قطاع غزة لبحث المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية خصوصا في ملفي التهدئة وتبادل الاسرى. وذلك وسط ضبابية بخصوص عدم قيام القاهرة بضغط حقيقي على السلطة الفلسطينية وحركة فتح بهدف دفعها نحو المصالحة الحقيقية مع حماس.

العالم - البوصلة

خلال زيارة الوفد المصري حذرت الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال من الاقدام على أية عمليات اغتيال في قطاع غزة على خلفية مزاعم "اسرائيل" بدعم الفصائل للعمليات في الضفة الغربية.

وتم ايضا بحث ملف قمع الاسيرات في سجون الاحتلال. الا ان حركة حماس كان لها بعض المآخذ على الدور المصري وما تقوم به القاهرة بخصوص الملف الفلسطيني وتحديدا ملف قطاع غزة.

وأشار مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي الى ان العلاقات المصرية الفلسطينية شابها نوع من الغموض بعد مجيء السيسي إلى سدة الحكم".

وأكد ضيف البرنامج احمد خريس قيادي في الجبهة الشعبية ان فصائل المقاومة الفلسطينية تنظر إلى مصر باعتبارها سندا لقوى المقاومة ونحن في الجبهة الشعبية لن نسمح للعدو الصهيوني بربط الملفات ببعضها البعض

وشدد خريس الى أن كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة وقد نشهد توترا جراء تدهور الوضع في غزة.

ونوه خريس الى انه يجب أن يعترف العدو الصهيوني بفشله في معركة سيف القدس وعليه أن يرضخ لمطالب المقاومة.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج " البوصلة "، مع ضيوف الحلقة :

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي

- احمد خريس قيادي في الجبهة الشعبية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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