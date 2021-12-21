العراق يعلن موقفه من استقبال مسافري دول فيها 'أوميكرون'

العالم - العراق

وقال مدير إعلام سلطة الطيران جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن"سلطة الطيران المدني مؤسسة تنفيذية تستلم التوجيهات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتقوم بتنفيذها".

وأضاف أنه "حتى الآن لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بسلالة أوميكرون سواء كانت مجاورة أو غير مجاورة".

وكانت وزارة الصحة، أكدت في وقت سابق، أنها لم تسجل أي إصابة بمتحور أوميكرون، فيما أشارت إلى أن تسجيل العراق إصابات بالمتحور الجديد وارد جدا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان أن "الاحداث تتسارع بشأن المستجدات المتصاعدة حول المتحور الجديد والاجراءات المتخذة في البلدان القريبة والبعيدة من العراق".

وأضاف، أن "العراق لم يسجل أي إصابة بالمتحور الجديد، رغم ان هذا الأمر من الممكن أن يكون وارداً جدا"، مؤكداً "استعداد الوزارة للتعامل مع هذا المتغير".