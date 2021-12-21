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على هامش اجتماع آستانا..

المبعوث الروسي إلى سوريا يلتقي كبير مساعدي الخارجية الإيرانية

المبعوث الروسي إلى سوريا يلتقي كبير مساعدي الخارجية الإيرانية
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

التقى مبعوث الرئيس الروسي الخاص بسوريا "الكساندر لافرنتيف"، اليو م الثلاثاء في عاصمة كازاخستان نور سلطان، كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي"؛ حيث تباحث الجانبان بشان القضايا السورية.

العالم - إيران

وأفادت وكالة "تاس" الروسية أن هذا اللقاء جرى على هامش الجولة السابعة عشرة لمفاوضات حل الأزمة السورية في صيغة "آستانا" التي بدات اليوم الثلاثاء بمشاركة وفود الدول الراعية الثلاث (ايران وروسيا وتركيا).

وفي تصريح له عقب الاجتماع، اعلن الدبلوماسي الروسي رفيع المستوى، انه استعرض مع رئيسي الوفدين الايراني والتركي بشأن الاجراءات المحددة لتعزيز وقف اطلاق في سوريا.

واعتبر لافرنتيف، هذه المباحثات "بناءة للغاية"؛ مبينا انها تناولت كافة القضايا ذات الصلة بالوضع السوري الراهن.

وعن لقائه برئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات استانا، صرح مبعوث الرئيس الروسي الخاص بسوريا، انه تناول معه الاليات الكفيلة بالحفاظ على وقف اطلاق النار في هذا البلد.

كما نوّه، بان المباحثات بين رؤساء الوفود الروسية والايرانية والايرانية تضمنت الوضع في مدينة إدلب والمناطق الجنوبية والشمالية والنقاط الحدودية السورية مع تركيا، بما في ذلك تصعيد ممارسات الارهابيين في هذا البلد.

وبحسب لافرنتيف ان "الدول الراعية لمفاوضات آستانا تعتقد بانه لا يوجد بديل عن دور لجنة الدستور السورية، مع تاكيدها على الاستعداد من اجل توفير كامل الدعم لهذه اللجنة".

يذكر، ان الجولة السابعة عشرة لمفاوضات حل الازمة السورية في صيغة آستانا، بدأت اليوم الثلاثاء في مدينة نور سلطان، وستستمر حتى يوم غد الاربعاء؛ حيث سيصدر عن وفود الدول الراعية الثلاث البيان الختامي لهذا الاجتماع.

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