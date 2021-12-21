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تحالف العدوان يصعّد خروقاته بالحديدة و42 غارة على 3 محافظات

تحالف العدوان يصعّد خروقاته بالحديدة و42 غارة على 3 محافظات
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

صعّدت قوى العدوان الأمريكي السعودي خروقاتها بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 42 غارة على أمانة العاصمة ومحافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 137 خرقاً بينها غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة والجاح.

ونفذت قوى العدوان 35 خرقاً بقصف مدفعي و66 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مطار صنعاء الدولي، وشن غارتين على منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة.

وذكر أن طيران العدوان شن 28 غارة على جبل البلق بمديرية الوادي في محافظة مأرب.

وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان سبع غارات على مديرية خب والشعف، وغارة على مديرية الحزم، واستهدف بغارة شبكة اتصالات في منطقة براقش.

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