الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا..تطورات مفاجئة قبل يومين من موعد الاستحقاق الانتخابي

ليبيا..تطورات مفاجئة قبل يومين من موعد الاستحقاق الانتخابي
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

قبل يومين من موعدها الانتخابي.. شهدت ليبيا تطورات متسارعة على أكثر من صعيد، وفيما رصدت عملية انتشار عسكري غامضة ببعض مناطق العاصمة طرابلس، أعلن عن زيارة فتحي باشاغا لبنغازي.

العالم-ليبيا

وأفادت عدة وسال إعلام ليبية بأن وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا وهو مرشح للانتخابات الرئاسية يزور مدينة بنغازي للالتقاء بالمشير خليفة حفتر صحبة مرشح ثالث للانتخابات الرئاسية هو أحمد معيتيق.

وأوضحت صحيفة العنوان بهذا الشأن أن طائرة خاصة نقلت باشاغا ومعيتيق إلى بنغازي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة.

إلى ذلك، وفي خبر عاجل، ذكرت قناة تلفزيون ليبيا الأحرار أن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح أعطى تعليمات قضت "بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها".

وأفيد أيضا في هذا الصدد بأن السايح أوصى في الوقت ذاته "باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات"، ما قد يشير إلى إعلان قريب بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر.

روابط ذات صلة

لقاء 3 مرشحين للرئاسة لبحث مصير الانتخابات في ليبيا

ليبيا.. كشف حقيقة المبادرة الانتخابية التي ستعلنها ستيفاني وليامز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين حول التدخل العسكري الأمريكي: يتصرفون على هواهم!

محكمة في لندن تفرض.. على حاكم دبي دفع 550 مليون جنيه استرليني لزوجته السابقة وطفليهما

ليبيا..تطورات مفاجئة قبل يومين من موعد الاستحقاق الانتخابي

العدل الأوروبية: للشركات المتضررة من العقوبات الأميركية إلغاء عقودها مع إيران

تحالف العدوان يصعّد خروقاته بالحديدة و42 غارة على 3 محافظات

الحشد الشعبي يضبط عبوات واحزمة ناسفة في الانبار