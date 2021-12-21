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وزير الخارجية الإيراني خلال تشييع جثمان الشهيد حسن إيرلو: لن ننسى الظلم الذي مارسته الأطراف التي حاصرت اليمن بحق الشهيد إيرلو

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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