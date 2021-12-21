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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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أمير عبد اللهيان: الشهيد إيرلو كان يؤيد الحل السياسي في اليمن ولم يأل جهدا في سبيل إيصال مظلومية الشعب اليمني
وزير الخارجية الإيراني خلال تشييع جثمان الشهيد حسن إيرلو: لن ننسى الظلم الذي مارسته الأطراف التي حاصرت اليمن بحق الشهيد إيرلو
بوتين: سأطلب من وزارة الدفاع إجراء تعديلات على خطط التدريبات العسكرية لعام 2022
بوتين: روسيا تريد ضمانات أمنية قانونية طويلة الأمد من قبل الغرب وليس وعودا شفهية
بوتين: روسيا قلقة من مناورات حلف الناتو قرب حدودها ونشر الدرع الصاروخية الأمريكية في شرق أوروبا
هشام شرف: كان للسفير حسن إيرلو بصمات في التفاعل مع مظلوميتنا ونقل صوتنا ومظلوميتنا ونشكره على خدماته وما قدمه دبلوماسيا لليمن
وزير الخارجية اليمني هشام شرف: نعزي إيران قيادة وشعبا في وفاة سفير الجمهورية الإسلامية لدى بلدنا ونشعر بالحزن العميق لرحيله
وزير الخارجية الإيراني يعزي بالسفير حسن ايرلو مؤكدا أنه كان خلال مهته الأخيرة في صنعاء مدافعا عن الشعب اليمني وصوتا لشرعيته ومظلوميته
رويترز عن مصادر روسية: غواصة روسية أطلقت بنجاح صاروخ كروز من بحر اليابان على هدف يبعد أكثر من ألف كيلومتر بمنطقة تدريب على البر الروسي
إعلام الأسرى الفلسطينيين: مصير الأسير البطل يوسف المبحوح منفذ عملية الثأر للأسيرات ما زال مجهولا ونحذر من خطر حقيقي على حياته
أمير عبد اللهيان: الشهيد إيرلو كان يؤيد الحل السياسي في اليمن ولم يأل جهدا في سبيل إيصال مظلومية الشعب اليمني
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش
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