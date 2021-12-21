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حكومة الإنقاذ تعلن تعليق رحلات الأمم المتحدة عبر مطار صنعاء حتى إشعار آخر

حكومة الإنقاذ تعلن تعليق رحلات الأمم المتحدة عبر مطار صنعاء حتى إشعار آخر
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في حكومة الإنقاذ الوطني اليمني، رائد طالب، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية أمام الأمم المتحدة عبر مطار صنعاء الدولي إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من غارات شنها تحالف العدوان السعودي على مرافقه.

العالم - اليمن

وقال رائد طالب في مؤتمر صحفي في مطار صنعاء، إن "طيران تحالف العدوان استهدف مساء أمس معهد الطيران المدني للأرصاد ومبنى الحجر الصحي وهناجر الشحن وبوزرات تموين وقود الطائرات"حسبما افادت قناة المسيرة.

وكشف عن تلقي حكومة الانقاذ اليمني ضمانات من الأمم المتحدة بعدم استهداف مطار صنعاء، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قدمت الشهر الماضي ضمانات بالعمل على عدم استهداف مطار صنعاء الدولي خلال الفترة المقبلة وما جرى مخالف تماماً.

وأعلنت حكومة الانقاذ اليمني أمس الاثنين، خروج مطار صنعاء الدولي الذي تقتصر رحلاته على المنظمات الدولية والإنسانية، عن الجاهزية، عقب تعرضه إلى غارات جوية نفذها تحالف العدوان السعودي.

واعتبرت الاستهداف يهدف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، متهمة التحالف بـ "تجاهل كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو.

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