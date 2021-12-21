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تحذيرات من تحويل مستوطنة 'حومش' إلى معسكر احتلالي

تحذيرات من تحويل مستوطنة 'حومش' إلى معسكر احتلالي
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، من تحويل أراضي مستوطنة "حومش" المخلاة إلى معسكر تابع لجيش الاحتلال.

العالم - الاحتلال

وأضاف في تصريح خاص لوكالة "وفا"، اليوم الثلاثاء، إن أراضي المستوطنة المخلاة تابعة لأهالي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين، وجرى إخلاؤها في العام ٢٠٠٥، ولم تسلم للفلسطينيين حتى اللحظة.

وأكد دغلس أن المنطقة تشهد حركة نشطة لجيش الاحتلال الذي نصب بيوتا متنقلة ومولدات كهرباء، موضحا أن الأمر ينذر بإعادة سيناريو ما يحدث فوق جبل صبيح التابع لأراضي بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، من إخلاء مستوطنة" افيتار" وتحويلها لمعسكر احتلالي.

وذكر أن المنطقة تشهد منذ سنوات تواجدا للمستوطنين، يصعدون من اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم.

ويشار إلى أن الطريق الواصل بين جنين ونابلس يشهد انتشارا واسعا لجيش الاحتلال والمستوطنين عقب مقتل أحدهم الخميس الماضي.

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