بالفيديو.. مراسم تشييع السفير حسن إيرلو في طهران

العالم - إيران

ويشارك في المراسم وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان وسفير اليمن في طهران ابراهيم الديلمي.

وأعلنت طهران صباح اليوم استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن حسن ايرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وقالت إن السفير (ايرلو) عاد الى طهران في وضع صحي غير مناسب بسبب عدم تعاون بعض الدول.

ونعى المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الراحل ووصفه بالشهيد باعتبار انه كان مصابا بهجوم كيمياوي ايام الحرب المفروضة على ايران، وقال ان السفير حسن ايرلو اصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في صنعاء باليمن، وعاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول لنقله من صنعاء الى طهران، واشار الى انه على الرغم من الاجراءات الطبية واتباع جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية، الا انه فارق الحياة.

ولد السفير إيرلو في ري بجنوب طهران، وهو دبلوماسي وعمل منذ سنوات في وزارة الخارجية وخبير في الشؤون العربية. وتولى مسؤولية ملف اليمن في وزارة الخارجية الإيرانية بعد بدء العدوان على اليمن عام 2015، وكذلك عمل منسقا للمساعدات الإنسانية الإيرانية الى اليمن، والتنسيق مع الأمم المتحدةـ

وقبل توليه منصبه كسفير في صنعاء، كان نائب المساعد الخاص لوزير الخارجية الايراني لشؤون اليمن من عام الفين وخمسة عشر الى عام الفين وعشرين .

يتبع..