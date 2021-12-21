الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. مراسم تشييع السفير حسن إيرلو في طهران

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

تقام حاليا في باحة وزارة الخارجية الإيرانية مراسم جنازة السفير الإيراني باليمن الشهيد حسن إيرلو.

العالم - إيران

ويشارك في المراسم وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان وسفير اليمن في طهران ابراهيم الديلمي.

وأعلنت طهران صباح اليوم استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن حسن ايرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وقالت إن السفير (ايرلو) عاد الى طهران في وضع صحي غير مناسب بسبب عدم تعاون بعض الدول.

ونعى المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الراحل ووصفه بالشهيد باعتبار انه كان مصابا بهجوم كيمياوي ايام الحرب المفروضة على ايران، وقال ان السفير حسن ايرلو اصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في صنعاء باليمن، وعاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول لنقله من صنعاء الى طهران، واشار الى انه على الرغم من الاجراءات الطبية واتباع جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية، الا انه فارق الحياة.

ولد السفير إيرلو في ري بجنوب طهران، وهو دبلوماسي وعمل منذ سنوات في وزارة الخارجية وخبير في الشؤون العربية. وتولى مسؤولية ملف اليمن في وزارة الخارجية الإيرانية بعد بدء العدوان على اليمن عام 2015، وكذلك عمل منسقا للمساعدات الإنسانية الإيرانية الى اليمن، والتنسيق مع الأمم المتحدةـ

وقبل توليه منصبه كسفير في صنعاء، كان نائب المساعد الخاص لوزير الخارجية الايراني لشؤون اليمن من عام الفين وخمسة عشر الى عام الفين وعشرين .

يتبع..

روابط ذات صلة

السفارة اليمنية تصدر بيان تعزية باستشهاد السفير الإيراني حسن إيرلو

شاهد.. سفير اليمن في طهران يكشف معلومات عن أسباب استشهاد السفير إيرلو

انفوغرافیک.. استشهاد السفير الايراني في اليمن

بالفيديو .. من هو السفير الشهيد حسن إيرلو؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمين العام للناتو: نعتزم عقد لقاء مع الجانب الروسي في أقرب وقت العام المقبل

ما قصة بشارة الشهيد قاسم سليماني للشهيد حسن إيرلو؟

بالصور.. وفد أمني رفيع يشرف على انسحاب التحالف الامريكي من اربيل

وكالة الدواء الأوروبية: لا نعرف بعد ما إذا كان هناك حاجة إلى لقاح مخصص لـأوميكرون

شاهد ..الإيرانيون يحيون ليلة"يلدا" ايذانا بدخول فصل الشتاء

شاهد.. حرس الثورة يختبر أحدث الأسلحة والمعدات خلال مناورات الرسول الأعظم(ص)