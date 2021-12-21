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رئيس وزراء اليمن يعزي حكومة إيران باستشهاد سفيرها في صنعاء إيرلو

رئيس وزراء اليمن يعزي حكومة إيران باستشهاد سفيرها في صنعاء إيرلو
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس مجلس الوزراء اليمني عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استشهاد السفير الايراني لدى اليمن حسن إيرلو.

العالم - اليمن

وعبر رئيس الوزراء اليمني عن بالغ التعازي وعظيم المواساة للحكومة الإيرانية وأسرة الفقيد في استشهاد هذه الشخصية السياسية الدبلوماسية البارزة .. مشيداً بالأداء الدبلوماسي الرفيع للراحل وإسهامه القيم خلال فترة عمله في تطوير وتعزيز العلاقات اليمنية الإيرانية في العديد من المجالات وبتمثيله المشرف لوطنه حسبما افادت وكالة سبأ للانباء.

ونوه بما حمله الفقيد من مشاعر أخوية فياضة إزاء اليمن وأهله عبّر عنها خلال اللقاءات الرسمية به، ومن تقدير كبير لمكانة اليمن وعراقة حضارته الإنسانية ودوره الريادي في مناصرة الدين الإسلامي والرسول الكريم (ص).

واعتبر رحيله خسارة فادحة للدبلوماسية الإيرانية، كما هي لليمن الذي فقد شخصاً محباً لليمن، صمد في صنعاء وثبت مع أبناء الشعب اليمني في محنته الراهنة في ظل موقف عربي معيب إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وقتل وحصار وتجويع .. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان .

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