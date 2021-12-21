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وكالة الدواء الأوروبية: لا نعرف بعد ما إذا كان هناك حاجة إلى لقاح مخصص لـأوميكرون

وكالة الدواء الأوروبية: لا نعرف بعد ما إذا كان هناك حاجة إلى لقاح مخصص لـأوميكرون
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية الثلاثاء إنه "لا توجد إجابة حتى الآن" حول ما إذا كانت المتحورة الجديدة اوميكرون المنتشرة في الولايات المتحدة وأوروبا تتطلب لقاحاً خاصاً.

العالم ـ أوروبا

واعلنت إيمير كوك للصحافيين "أؤكد أنه لا توجد إجابة حتى الآن على ما إذا كنا سنحتاج إلى لقاح خاص، بتركيبة مختلفة، لمكافحة هذه المتحورة أو غيرها".

واوضحت "نحتاج إلى مزيد من البيانات حول تأثير المتحورة على فعالية اللقاحات المعتمدة، وجمع المزيد من الأدلة" حول كيفية استجابة اللقاحات الحالية لمنع الأشكال الحادة أو الخفيفة من المرض، علاوة على الاستشفاء والوفيات.

إلا أن كوك شددت على أنه مع وجود خمسة لقاحات وستة عقاقير ضد كوفيد-19 "نحن في وضع أقوى بكثير من العام الماضي".

وأضافت "لدينا الكثير من الأدوات الإضافية بتصرفنا"، إذ وافق الاتحاد الأوروبي الاثنين على استخدام لقاح خامس ضد كوفيد، وهو لقاح نوفافاكس الأميركي، بعد تلقيه موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية.

تنتشر المتحورة الجديدة لفيروس كورونا بسرعة هائلة في الولايات المتحدة، حيث يهيمن الآن، وكذلك في أوروبا، لا سيما في المملكة المتحدة.

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