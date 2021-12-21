ما قصة بشارة الشهيد قاسم سليماني للشهيد حسن إيرلو؟

العالم - إيران

فقبل رحلة الحاج حسن إيرلو إلى اليمن كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا البلد، أخبر الحاج قاسم عائلة الشهيد إيرلو أثناء حضوره في منزل الشهيد أن الحاج حسن سوف يستشهد خلال هذه الرحلة، فهل لديهم أي اعتراضات على رحلته؟

وبالطبع لم يتلق الحاج قاسم أي رد من عائلة الشهيد حسن إيرلو النبيلة سوى الإعراب عن فخرها بطريق وأهداف والد الأسرة والتعبير عن رضاهم.

وأيضا، قبل أيام وأثناء اتصاله بالعائلة، شرح إيرلو لابنه رؤيا بحضور الشهيد سليماني حيث أطلع ابنه ببشرى الحاج قاسم باستشهاده.

وكان الحاج قاسم قد قال للحاج حسن في الرؤيا: كفى البقاء في الدنيا، نحن بانتظارك يا حاج حسن.