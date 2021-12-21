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شاهد.. حرس الثورة يختبر أحدث الأسلحة والمعدات خلال مناورات الرسول الأعظم(ص)

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

نفذت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في ايران اطلاقا ناجحا لصواريخ كروز المضادة للسفن، ودمرت الأهداف المحددة مسبقا في مناورات الرسول الأعظم.

العالم - ايران

اليوم الثاني من مناورت الرسول الأعظم بنسختها السابعة عشرة والتي ينفذها حرس الثورة الإسلامية في محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوب وجنوب غربي البلاد شهد استعراضا كبيرا لاحدث المعدات والتجهيزات العسكرية المحلية الصنع.

الوحدات الصاروخية البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية والزوارق السريعة من فئة ذوالفقار أطلقت بنجاح صواريخ كروز مضادة للسفن بالتزامن، ونجحت في تدمير سفينة العدو الافتراضي من خلال إصابة الصواريخ في وقت واحد.

الطائرات المقاتلات وقاذفات قنابل من طراز "سوخوي 22" التابعة لقوات الجوفضاء لحرس الثورة الإسلامية حلقت في سماء المناورات ونفذت عملية قصف اهداف ارضية للعدو المفترض بواسطة قنابل "ياسين" بالغة الدقة.

الصواريخ الباليستية الإيرانية كانت لها كلمتها في مناورات الرسول الأعظم حيث ضربت أهدافا ثابتة ومتحركة للعدو الافتراضي واستهدفت سفن ومنشآت وقواعد للعدو الافتراضي، كما تم تدمير أهداف عائمة للعدو الافتراضي بإطلاق صواريخ أرض - أرض ومن الساحل إلى البحر.

كما جرى تشغيل أنظمة الدفاع الجوي العائمة والساحلية ضد أهداف الطائرات المسيرة للعدو الافتراضي بنجاح هذا إلى جانب تنفيذ عمليات اختراق على المستويين العملياتي والاستراتيجي وتنفيذ عمليات في ظروف حرب بيولوجية، وعملية لوحدات الدفاع الجوي في إطار شبكة متكاملة.

قائد البحرية في حرس الثورة الاسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أكد أن بلاده لن تسمح بتهديد مياهها الإقليمية، وحذر الأعداء من الاقتراب منها، متوعدا بالرد على اي استهداف للمنطقة، وقال إن المناورات تحمل رسالة سلام لدول المنطقة.

مناورات الرسول الأعظم وفي الوقت الذي تؤكد جهوزية حرس الثورة الإسلامية للدفاع عن الأمن القومي الإيراني وحمايته ترفع راية السلام والصداقة والاستقرار للجوار الإقليمي.

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