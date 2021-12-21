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حفتر يلتقي باشاغا ومعيتيق في بنغازي

حفتر يلتقي باشاغا ومعيتيق في بنغازي
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كل من وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق في بنغازي.

العالم-ليبيا

ذكرت ذلك قناة "ليبيا الأحرار" اليوم الثلاثاء، بصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وذلك بعدما ذكر تقرير في وقت سابق اليوم أن المرشحين الرئاسيين الثلاثة سيعقدون اجتماعا مشتركا لبحث مصير الانتخابات.

وفي تدوينة سابقة نشرت القناة مقطع فيديو قالت إنه يرصد لحظة وصول باشاغا ومعيتيق إلى بنغازي.

وأن الهدف من اللقاء هو إنهاء القطيعة بين مصراته (غرب ليبيا) والمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن بعض المرشحين من مناطق أخرى يشاركون في اللقاء.

يذكر أنه كان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي تحظي بدعم دولي ورعاية من الأمم المتحدة.

لكن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة حتى يتم تسوية بعض المسائل القانونية.

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