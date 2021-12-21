بوتين وماكرون يناقشان تعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا

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وأشار الكرملين في البيان، إلى أن "الرئيسين بوتين وماكرون ناقشا أيضا، مسودات الوثائق الروسية التي قدمتها إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا".

وأضاف: "أطلع بوتين ماكرون على عمل الدبلوماسيين الروس في توفير ضمانات أمنية لموسكو من الولايات المتحدة والناتو".

وتابع: "أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لاستقرار الوضع في قره باغ، كما تطرقا إلى الوضع في مالي بمبادرة من الرئيس الفرنسي".

وأوضح: "أخبر بوتين ماكرون عن إمكانية عقد قمة جديدة بصيغة نورماندي تعتمد على خطوات كييف لتطبيق (اتفاقية مينسك -2)".